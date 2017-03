Euroborg zit zonder water door kapotte hoofdwaterleiding

Bij de Boumaboulevard in Groningen heeft een aannemer door een hoofdwaterleiding geboord. Daardoor is een lek ontstaan.

Volgens een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen zitten het Noorderpoort, supermarkt Jumbo, sportschool Plaza Sportiva en de Euroborg daardoor zonder water. De leerlingen van het Noorderpoort kunnen bij het naastgelegen Alfa College naar het toilet.



Reparatie duurt tot in de middag

Volgens het waterbedrijf duren de reparatiewerkzaamheden nog tot in de middag. De verwachting is dat er om 13.30 uur weer water is.



De lessen op de school gaan gewoon door.

