'Dood Groningse militairen in Mali door technisch falen'

Een fout in het ontstekingsmechanisme van een 60 millimeter-mortier heeft de Groningse soldaten Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) het leven gekost. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee, zo bevestigen bronnen tegenover RTV Noord.

Het rapport is niet openbaar gemaakt. De conclusies zijn wel gedeeld met de nabestaanden. Dat gebeurde eind januari tijdens een bijeenkomst op de Johan Willem Frisokazerne in Assen, waar de Groningers gelegerd waren.De militairen uit Winschoten en Groningen maakten onderdeel uit van de mortiergroep van de Charlie-compagnie van het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen. Ze kwamen vorig jaar juli om het leven tijdens een schietoefening bij de stad Kidal in Mali. Er werd geoefend met het afschieten van draagbare mortiergranaten.Bij het ongeluk raakte een derde, 23-jarige militair uit Groningen zwaargewond. Naar nu blijkt heeft hij het incident destijds op film vastgelegd. De video was bedoeld om de schietoefening na afloop te evalueren. Een vierde militair, afkomstig uit Winschoten, kwam er zonder kleerscheuren vanaf.De Koninklijke Marechaussee heeft op basis van de videobeelden een reconstructie gemaakt. Om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen zijn meerdere mortieren gemanipuleerd en afgevuurd. Volgens de onderzoekers is een fout in het ontstekingsmechanisme uiteindelijk de boosdoener geweest. Daardoor is de mortiergranaat in de zogenoemde afvuurpijp tot ontploffing gekomen.De onderzoekers houden het op een productiefout. Hoving en Roggeveld valt niets te verwijten. 'Zij waren perfectionisten', aldus een van de nabestaanden. 'Het klinkt misschien raar, maar de conclusie dat ze geen fouten hebben gemaakt, voelt voor ons als een opluchting. Ook al krijgen we Henry en Kevin er niet mee terug.'De Koninklijke Marechaussee wil inhoudelijk niet ingaan op de uitkomsten van het rapport. 'Wij hebben ons onderzoek afgerond en het rapport ligt nu ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem', zo laat een woordvoerder weten.Het is uiteindelijk aan het OM of iemand voor de dood van Henry Hoving en Kevin Roggeveld wordt vervolgd. Volgens OM-woordvoerder Tineke Zwart is het wachten op de onderzoeksresultaten van het ministerie van Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). 'Zodra die binnen zijn maken we de balans op.'