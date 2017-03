Amerikanen willen AkzoNobel nog steeds overnemen (update)

PPG blijft geloven in een overname van AkzoNobel. Dat zegt het Amerikaanse bedrijf in een persverklaring. AkzoNobel, dat een vestiging heeft in Farmsum, wees donderdagmorgen het bod af.

Het Amerikaanse bedrijf vindt dat het een 'aantrekkelijk en uitgebreid' voorstel heeft gedaan aan het Nederlandse verf- en chemiebedrijf. Het Amerikaanse bedrijf zou graag met AkzoNobel in gesprek gaan, maar die heeft dit geweigerd.Volgens Akzo-topman Ton Büchner zou een overname door PPG veel banen kunnen kosten, terwijl allerminst zeker is dat toezichthouders met de fusie zouden instemmen.Daarbij vindt hij de prijs die de Amerikanen bieden veel te laag. PPG stelde in zijn verklaring juist rekening te hebben gehouden met alle belanghebbenden en zei erop te vertrouwen dat alle benodigde toestemming voor de deal kan worden verzekerd.Vakbond FNV is overigens fel gekant tegen een overname door PPG. 'Een dergelijke overname gaat waarschijnlijk ten koste van honderden banen in Nederland en duizenden wereldwijd. Dit is niet in het belang van het bedrijf en zeker niet in het belang van de werknemers', zegt Erik de Vries van FNV.