Bekerduel Pelikaan S krijgt een staartje

SC Genemuiden heeft protest ingediend bij de KNVB na de bekernederlaag tegen Pelikaan S uit Oostwold. Kurt Elshot, oud-speler van FC Groningen, zou volgens de hoofdklasser niet speelgerechtigd zijn. 'We zouden Kurt niet hebben opgesteld, als je weet dat het niet mag', reageert Pelikaan S-voorzitter Wim Bulten.

De wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning voor Pelikaan S. Elshot is trainer van de club. Een week eerder speelde de 39-jarige Elshot ook al mee in de competitiewedstrijd tegen Leeuwarder Zwaluwen.'We hebben toen contact gehad met de KNVB en gevraagd of dat mag. Kurt mocht spelen werd er gezegd. Dat kon eigenlijk ook niet anders, want hij heeft sinds vorig jaar al een spelerskaart', licht Bulten toe.Bovendien heeft de scheidsrechter geen fouten geconstateerd bij het invullen van het wedstrijdformulier.SC Genemuiden trok 's avonds na het duel aan de bel bij de voetbalbond. 'We gaan ervan uit dat Pelikaan S dit niet bewust heeft gedaan. Er is ook totaal geen sprake van rancune. We wachten gewoon af wat de uitkomst is, het balletje rolt', laat voorzitter Berend van Lente van SC Genemuiden weten. Hij denkt dat er deze week nog een uitspraak volgt van de KNVB.Pelikaan S moet binnen vier dagen een verweerschrift indienen. Ze denken sterk te staan. Inmiddels is jurist Wim Entzinger op de zaak gezet.