Huiseigenaren spannen nieuwe rechtszaak aan tegen NAM

Een klein groepje huiseigenaren, dat de afgelopen tijd zijn huis heeft verkocht, spant een nieuwe rechtszaak aan tegen de NAM.

Inzet is de vergoeding die de woningbezitters kunnen krijgen voor de waardedaling van hun huis als gevolg van de gaswinning. Die is volgens de huiseigenaren veel te laag.Advocaat Pieter Huitema: 'De grote waardeverminderingszaak van de stichting WAG loopt in hoger beroep, maar de NAM doet er alles aan om die te traineren. Wij willen die zaak loswrikken met behulp van mensen die hun huis hebben verkocht. Zij komen in aanmerking voor de waarderegeling van de NAM, maar die vergoeding is veel te laag. Wij willen het bod van de NAM naast de berekeningen van onze deskundigen leggen en dan vergoedingen vorderen'.De kleine zaak moet dienen als een 'testcase'. 'We willen de rechter zo dwingen om alvast een uitspraak te doen en die kan dan een precedentwerking hebben op de grote zaak', legt Huitema uit.Volgens hem kan de kleine zaak al binnen twee maanden aanhangig worden gemaakt.