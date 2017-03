De Kanshebbers: Anne Kuik (CDA)

De hele week geeft RTV Noord ruimte aan De Kanshebbers: de Groningse politici die op een verkiesbare plek staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat willen ze doen in Den Haag?

Vandaag: Anne Kuik, nummer 11 op de lijst van het CDA.Tot een paar weken geleden was ze gemeenteraadslid in Groningen , nu voert Anne Kuik (30) volop campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. 'Ik krijg weinig slaap, maar wel een heleboel energie van de campagne-activiteiten. Het is belangrijk dat mensen weten waar we voor staan. Het is vooral een uitdaging om jongeren naar de stembus te krijgen.'Plaats elf op de lijst van het CDA lijkt een veilige positie. Momenteel heeft de partij van Sybrand Buma dertien zetels, in de peilingen schommelen de christendemocraten rond de twintig zetels.'Ik blijf in Groningen wonen, dat is mijn, mijn basis. Ik wil graag korte lijntjes houden met de regio. Maar af en toe zal ik wel een slaapplekje regelen in Den Haag.''De functie van volksvertegenwoordiger is een grote eer om te doen. Het past ook goed bij mij. Misschien ben ik wat minder van de vergaderingen en meer van de werkbezoeken, het land in. Ik ben goed om als spreekbuis te fungeren en op te komen voor mensen die dat zelf minder goed kunnen. Dan is de politiek natuurlijk wel een logische stap. Het mooie aan het vak vind ik dat je in thema's kan duiken.'Kuik kwam op haar 23ste in de Groningse gemeenteraad terecht. Als jong meisje droomde ze al van een politieke carrière. 'In groep zeven schreef ik al in een schriftje dat ik rechten wilde studeren, dat de stoepen recht moesten liggen voor mensen met een rolstoel en dat ik in de gemeenteraad zou. Ik denk niet dat ik als 11-jarige precies wist wat dat was, maar ik wilde wel graag iets met politiek. Opkomen voor mensen. Ik ben niet iemand die z'n mond houdt, als het moeilijk wordt.'Kuik stapt over naar de landelijke politiek, maar blijft zich inspannen voor de Groningse zaak. 'Je bent inwoner van Groningen, natuurlijk neem je dat mee. Ik wil dat de gelden eerlijker verdeeld worden. Bijna driekwart van de kamerleden woont in het Westen, daar gaat ook heel veel geld heen. Dat mag allemaal wel wat eerlijker. En daarom is het goed dat er regiokandidaten zijn die hun mond opentrekken. Maar stel dat ik de portefeuille veiligheid krijg, dat kan natuurlijk niet alleen over Groningen gaan. Dat gaat over het hele land. Het is logisch dat je dat combineert.'Welk woordvoerderschap Kuik na de verkiezingen krijgt, is nog niet bekend. Maar ze heeft wel een aantal favoriete onderwerpen. 'Veiligheid vind ik heel mooi, om me bijvoorbeeld in te zetten tegen mensenhandel. Maar de arbeidsmarkt vind ik ook interessant. Er zijn veel flexcontracten en zo weinig vaste. Er is zoveel onzekerheid bij mensen, ik vind het belangrijk dat we daar wat aan gaan doen.'