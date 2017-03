Opnames gevonden van legendarische indoband Little Ritz & the Rocking Butterflies

Er is nieuw materiaal opgedoken van Little Ritz and the Rocking Butterflies, de eerste Groninger rock 'n roll band. Begin jaren 60 was deze indorockband ongekend populair en trad op door heel Nederland. Maar ook in Duitsland blijkt de band succesvol te zijn geweest.

Dat ontdekten de Groninger documentairemakers Koen van Krimpen en Roeland Dijksterhuis. Tijdens hun onderzoek stuitten ze op unieke opnames van de band.



Jeugdhonk 't Krotje in Helpman

Het was de tijd waarin The Beatles nog moesten doorbreken en liefhebbers van popmuziek afstemden op stations als Radio Luxemburg. In Groningen richtten een paar Indonesische jongens en een meisje Little Ritz and the Rocking Butterflies op. Geregeld speelden ze in het legendarische jeugdhonk 't Krotje in Helpman. In 1960 waren ze te zien op de nationale televisie, in een van de eerste jongerenprogramma's.



Doorgebroken in Duitsland

Groninger popmuziekkenner Koen van Krimpen en documentairemaker Roeland Dijksterhuis zijn bezig met een film over Little Ritz en zijn band. Tijdens hun research ontdekten ze dat de Groninger indorockers bijzonder populair zijn geweest in Noord-Duitsland. 'Ze worden nu gezien als de band die onze Oosterburen kennis liet maken met de rock 'n roll', zegt Van Krimpen daarover. Hij pakt er een Duits geschiedenisboek bij. 'Het staat hier ook zo: 'Little Ritz sind eine legende', ze staan daar heel hoog aangeschreven.'



Groninger cultuurgeschiedenis

Tijdens hun onderzoek kwamen ze ook op het spoor van opnames die gemaakt zijn bij een optreden in Astoria in Oldenburg. Ze bleken nog altijd in het bezit van de technicus die de opnames begin jaren 60 maakte. Als het aan Koen van Krimpen ligt worden die opnames uitgebracht. Hij heeft voor de financiering ervan een stichting opgericht. 'Die opnames zijn onderdeel van de Groninger cultuurgeschiedenis en als eerbetoon aan de band zou het bijvoorbeeld op vinyl moeten worden uitgebracht', aldus Van Krimpen.



Mooie meid

Voor de documentaire spraken ze ook met de nog levende leden van Little Ritz and the Rocking Butterflies. 'Die waren heel erg verrast', vertelt Roeland Dijksterhuis. 'Een van hen vertelde dat men toen ook niks gewend was qua muziek. En dan komt er zo'n band met Indonesische mannen en een mooie meid als zangeres. Die muziek was ook niet te horen op de radio. Zij namen het mee uit Indonesië. Nederlandse jongeren speelden niet op gitaar, die speelden nog op accordeon.'



Serie documentaires

De documentaire over Little Ritz moet in mei klaar zijn. Het is er eentje in een serie documentaires over de Groninger popmuziek. Zo zijn er documentaires in de maak over het Eemspopfestival en hiphop in Stadskanaal.

