Leerlingen helpen dorpsbewoners met eigen klusjesdienst

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Stofzuigen, ramen lappen of snoeien in de tuin. Leerlingen van Het Hogeland College (HHC) in Wehe-den Hoorn gaan de aankomende weken bewoners in het dorp helpen met klusjes.

Het project heet 'Helpende Handjes' en is samen met Dorpsbelangen bedacht.



Angst

De klussendienst richt zich op bewoners uit het dorp die niet meer zelfstandig kleine klusjes kunnen doen.



'We hebben dit bedacht omdat we merken dat er een groep ouderen vereenzaamt en niet toe komt aan kleine klusjes in en om het huis. Ook is er soms wat angst richting jongeren', vertelt Arne-Jan Bugel van het HHC. 'Door deze actie zorg je dat men elkaar ontmoet'.



Voor elkaar zorgen

Onder begeleiding van een vrijwilliger uit het dorp gaan leerlingen met een bakfiets naar de klus. Burgemeester Koos Wiersma ging mee op de eerste rit. 'Het is goed dat mensen naar elkaar omkijken. En kinderen daarbij betrekken is natuurlijk fantastisch', aldus de burgervader.



'Dit is wel beter dan in de klas zitten', vertelt een leerling aan de burgemeester terwijl ze aan het snoeien is. Op de vraag of het werk leuk is, reageert ze ook positief. 'Ik vind het wel goed want je helpt zo ouderen'.

