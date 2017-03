Euroborg heeft weer water

De kapotte waterleiding bij de Euroborg aan de Boumaboulevard in de stad Groningen is gerepareerd. Iedereen heeft weer water.

Het Noorderpoort, supermarkt Jumbo, sportschool Plaza Sportiva, restaurant Wok Euroborg en FC Groningen zaten uren zonder water, nadat een aannemer bij werkzaamheden donderdagochtend een hoofdwaterleiding raakte.Inmiddels is het lek gedicht en wordt de leiding ontlucht en gespoeld. Volgens Waterbedrijf Groningen kunnen de vijf gebruikers daar nog wat last van hebben. Verwacht wordt dat de problemen tussen 15.00 en 16.00 uur helemaal voorbij zijn.De gebruikers hebben nog wel het advies gekregen het drinkwater voorlopig te koken. Bij de leidingbreuk is namelijk ook een beetje zand in de leiding gekomen.