Oud kanaal duikt op bij aanleg tunnel

Een verrassing voor bouwers en archeologen. Op de plek waar in de Stad een nieuwe tunnel onder het spoor komt, zitten nog de resten van een oud kanaal, compleet met stevig gemetselde kademuren in de grond.

De tunnel die een verbinding gaat vormen tussen het Europapark en de Helperzoom in Stad, komt namelijk precies op de plek waar vroeger een kanaaltje lag tussen het Winschoterdiep en de borg Groenenstein.Toen de spoorlijn Groningen-Meppel rond 1865 werd aangelegd kwam deze precies over dit kanaaltje te lopen en de eigenaar van het land -borg Groenestein - en kanaal, burgemeester Quintus, wilde het land alleen verkopen aan het Staatsspoor als het kanaaltje bevaarbaar bleef en voorzien werd van stenen kades. En aldus geschiede.Behalve een bevaarbaar kanaaltje, eiste Quintus ook een eigen halteplaats waar de trein moest stoppen als hij dat wilde. 'Het was een lastige man, die Quintus, maar hij kwam uit een rijke familie, was burgemeester en had een hoop in de melk te brokkelen', aldus gemeentelijk archeoloog Froukje Veenman die het verhaal achter de kades heeft uitgezocht.'We wisten wel dat daar ooit een weggetje, het Helperpad, liep. Maar dat er nog een oud kanaal met kades onder de grond zat, was ook voor ons een verrassing', vertelt Veenman.De kades zullen worden gesloopt voor de aanleg van de tunnel, die eind 2017 klaar moet zijn. De naam voor de tunnel is nu nog 'De Helperzoomtunnel', maar er gaan nu stemmen op om het de 'Quintustunnel' te noemen.