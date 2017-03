Arctic Sunrise krijgt nieuw leven

In de haven van Delfzijl wordt hard gewerkt om een van de paradepaardjes van Greenpeace, de Arctic Sunrise, klaar te maken. Zo moet het schip weer vijftien jaar mee kunnen. Het schip lag in 2013 maandenlang aan de ketting in Rusland.

Voor miljoenen euro's wordt er op de werf van Niestern-Sander aan de oude ijsbreker vertimmerd. Mannes Ubels uit Oudeschip, boordwerktuigkundige bij Greenpeace, kijkt zijn ogen uit. 'Je herkent de boot nauwelijks meer', zegt hij. 'Echt alles wordt aangepakt.'Een deel van het schip is met een meter verhoogd. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan. 'We kunnen nu meer mensen kwijt voor campagnes en research. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook mensen meenemen naar het zich terugtrekkende noordpoolijs.Daarvoor heb je toch een beetje een representatief schip voor nodig', aldus Ubels.Ubels kent de boot als geen ander. Hij zat onder meer aan boord toen de Russen de boot op volle zee enterden in 2013. Dat was tijdens een protestmissie tegen olieboringen in het Arctisch gebied.De volledige bemanning werd maandenlang in de gevangenis gezet. Ubels zegt nu met plezier aan dat avontuur terug te denken. 'Maar het is lastig dat gevoel nu te evenaren.' Hof oordeelt dat arrestatie Mannes Ubels onterecht was (2015) Arctic Sunrise onderweg naar huis (2014) Jarenlange celstraf dreigt voor Groninger activist (2013)