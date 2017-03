Daarom stem ik: 'Politiek moet naar de toekomst van onderwijs kijken'

Wat moet een kind leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Met die vraag moet de politiek zich bezighouden, vindt Sjouke van der Kooi. Hij is leerkracht op CBS de Borgschool in Winsum en vindt dat de politiek een duidelijk beleid moet voeren.

De politiek moet zich minder bemoeien met de vraag hoe de leerkracht iets doet. Het is volgens Van der Kooi juist van belang wát de onderwijzer moet doen. 'Vertel duidelijk wat we de kinderen moeten bijbrengen, zodat ze echt helemaal klaar zijn voor de nieuwe banen in 2040.'Problemen in het onderwijs worden nu ad hoc aangepakt. Als voorbeeld noemt Van der Kooi de discussie rondom leerkrachten die te weinig kennis zouden hebben. Een verbetercursus alleen helpt niet. Problemen moeten in een groter geheel aangepakt worden, vindt Van der Kooi.'Zorg dan bijvoorbeeld ook dat de PABO-opleiding verandert, zodat er meer kennis bij de leerkracht komt.'Van der Kooi zijn boodschap voor de kiezer is dat ze niet uit boosheid en frustratie moeten stemmen. 'Voor de toekomst moeten we zorgen dat we ook goed onderwijs hebben. Dus stem niet alleen uit boosheid. Want dat lost geen problemen op. Goed onderwijs wel.'