Zuidhorn kapt 'gevaarlijke' populieren aan Brilweg

(Foto: Wikimedia.org / Rasbak (creative commons))

De gemeente Zuidhorn begint komende maandag met de kap van 28 oude populieren aan de Brilweg in Zuidhorn. De bomen vormen een gevaar voor de omgeving.

'Liever kappen we niet, maar in dit geval is het nodig omdat de takken snel kunnen breken', meldt de gemeente.



Er komen wel nieuwe bomen voor terug. Vierentwintig elzen om precies te zijn. In het Waterpark worden nog eens tien nieuwe populieren geplant.

