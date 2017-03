Onderzoek: 'Wolf verkeerde in goede gezondheid'

De wolf die vorige week vrijdag is aangereden op de A28 was voor zijn dood in goede gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht die het dier heeft onderzocht.

Volgens de universiteit had de wolf geen ziektes en had hij een 'goede bespiering en voldoende vet in zijn lichaam'.De universiteit van Wageningen onderzoekt of het gaat om een wilde wolf en of er een match is met een roedel in Duitsland. Resultaat daarvan wordt over een week verwacht.