Taakstraf voor boer die doodzieke koe achter tractor sleepte

Een 57-jarige boer uit Groot Wetsinge heeft 100 uur taakstraf gekregen voor mishandeling van zijn koeien. Daarnaast dreigt zijn bedrijf een jaar te worden stilgelegd als hij de komende drie jaar nog eens de fout ingaat.

De politierechter in Groningen bepaalde dat hij gedurende die tijd onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt te staan.De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen buren van de boer een filmpje maakten, van een ernstig zieke koe die door de boer op een tractor aan de poten door het weiland werd getrokken. Het filmpje werd getoond in Hart van Nederland. De buren stapten naar de media omdat ze al meerdere malen bij de politie aan de bel hadden getrokken, die in hun ogen onvoldoende ingreep bij het dierenleed. Ze hadden zelf gezien dat de koe nog leefde en de buurman gewaarschuwd dat hij een dierenarts moest bellen.De autoriteiten kwamen 3 augustus wel af op de melding over de zieke, versleepte koe. Inderdaad vond een dierenarts het dier achter de schuur. 'Ernstig verzwakt, maar wel levend', constateerde hij. Uiteindelijk heeft de koe een spuitje gekregen.De boer is verder veroordeeld omdat hij verschillende kreupele koeien in de stal had staan, die geen medische zorg kregen. Ook had hij een jonge koe in de warme nazomerdagen van begin september zonder water in de wei laten staan, nadat ze net een miskraam had gehad. De nageboorte hing nog half in het lijf, waardoor ze een ontsteking had opgelopen. De koe kon niet meer lopen, constateerde een dierenarts later. Omdat ze zo dorstig was, was ze in de sloot gegleden en had daar urenlang gelegen voordat ze er op eigen houtje weer uitkwam.De boer vond dat hij niets fout had gedaan. Dieren die wat mank liepen werden vanzelf wel weer beter, redeneerde hij. De buren overdreven en wilden hem zwart maken. De koe die hij achter zijn tractor had meegesleept om achter de schuur te leggen, was volgens hem dood. 'Ik was daarvan overtuigd. Er zat geen muziek meer in.' De rechter vond dat hij dat beter had moeten constateren, voordat hij het dier besloot weg te slepen. 'Iedereen maakt wel eens een fout', reageerde de boer.Maar de officier van justitie vond dat de zorgen van de buren werden bevestigd door wat dierenartsen en de NVWA op de boerderij zagen. Er was volgens de officier sprake van 'ernstig dierenleed'. Dierenartsen bevestigden dat de man slechts sporadisch bij hen aanklopte en dat bepaalde zieke dieren de nodige medische zorg was onthouden. De boer zou verder zijn stier in de wei laten bij heel jonge koeien, waardoor die onverantwoord vroeg zwanger raakten. Ook de NVWA maakte zich zorgen over zijn werkwijze. Er was een 'extreem hoog' sterftecijfer op de boerderij, werd geconstateerd.De officier stelde dat de boer er heel eigen opvattingen op nahoudt wat betreft dierenwelzijn. 'Hij houdt enorm van zijn dieren, merk ik, maar hij geeft ze niet de zorg die ze nodig hebben. Dat is de natuur, dat lost zichzelf wel op, zo redeneert hij.' Dat druist in tegen de wet en daarom eiste de officier naast de taakstraf van 100 uur en de voorwaardelijke stillegging, ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. De rechter vond dat laatste te ver gaan.Advocaat Anne Boonstra vond dat de man eerst gewaarschuwd had moeten worden, voordat hij in het beklaagdenbankje werd gezet. Hij stelde verder dat er verschillende visies op dier- en natuurbeheer bestonden. 'In de Oostvaardersplassen laat men de natuur ook zijn gang gaan.' De rechter vond die vergelijking niet opgaan voor een boerenbedrijf.Toch verdient de boer nog een kans om zijn leven te beteren, onder streng toezicht van de NVWA. Dat moet in goed overleg gaan: als hij een kleine fout maakt, moet hij niet meteen weer voor de rechter hoeven verschijnen.