Burgemeester wil bevolking trappend op stemrecht wijzen

(Foto: RTV Drenthe)

Burgemeester Ard van der Tuuk gaat op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen op een zogenaamde quattrocycle langs de stembureau's in zijn gemeente Grootegast.

Zo wil hij de inwoners wijzen op de verkiezingen en op hun stemrecht.



Elektrische fiets

Een quattrocycle is een elektrische fiets voor vier personen. Van der Tuuk krijgt hulp van de gemeentesecretaris, dorpencoördinator en de gemeentelijke organisator van de verkiezingen.



Er zijn op 15 maart tien stembureau's in de gemeente en het kwartet gaat ongeveer 45 kilometer afleggen.



Hoge opkomst

De gemeente laat weten dat de burgemeester het belangrijk vindt dat mensen gaan stemmen. Hij hoopt op een hoge opkomst.



Bij de laatste landelijke verkiezingen, in 2012, was de opkomst in de gemeente Grootegast 75 procent.

