Avondje Camp Nou: 'Het was een gekkenhuis!'

'Onbeschrijfelijk!', 'Fenomenaal', 'Een gekkenhuis!' Gronings politiewoordvoerder Anthony Hogeveen komt superlatieven tekort om zijn avond in Camp Nou te beschrijven.

Hogeveen was woensdagavond één van de gelukkige toeschouwers van het historische duel tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain.



'Verrassing voor mijn vader'

De toegangskaartjes had Hogeveen geregeld als verrassing voor zijn vader. 'Hij doet ontzettend veel voor mij, dus ik wilde iets teruggeven. We zijn als verrassing naar Schiphol gegaan en daar vertelde ik dat we naar Barcelona zouden gaan. En uiteindelijk dus naar deze wedstrijd.'



'Huilende mensen verlieten het stadion al'

Barcelona keek voor de wedstrijd tegen een 0-4 achterstand aan. De 3-1 die tien minuten voor tijd op het scorebord stond, was niet genoeg om die vlek weg te poetsen. 'Je zag mensen met tranen in de ogen het stadion verlaten. Die dachten dat Barcelona werd uitgeschakeld. Maar opeens is er een kantelmoment. Dat je in de 95e minuut de 6-1 maakt, is ongelofelijk.'



Orkaan van lawaai

De bizarre wending zorgde voor een uitzinnige menigte in het stadion. 'Een gekkenhuis', noemt Hogeveen het. 'Vooraf was de sfeer al fantastisch, maar het einde was echt onbeschrijfelijk. Ik zag mensen van allerlei verschillende nationaliteiten elkaar in de armen vliegen. Huilen, lachen... Een orkaan van lawaai. Fenomenaal!'



'Katertje Groningen-Vitesse weggespoeld'

Waar vroegtijdig afgedruipte fans bij thuiskomst ongetwijfeld een enorme kater hadden, spoelde Hogeveen er juist één weg. 'Een paar jaar geleden speelde FC Groningen tegen Vitesse. Suarez scoorde in de laatste minuten de 4-3, na een 1-3 achterstand. Die wedstrijd heb ik gemist. Dat is altijd een klein katertje geweest. Deze wedstrijd maakt meer dan alles goed.'





Door: RTV Noord Correctie melden