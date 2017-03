Wie pinde er met de gestolen bankpas van een zorginstelling?

De politie is op zoek naar twee mannen die met een gestolen bankpas van een zorginstelling in Leek geld pinden.

De pas werd op woensdag 21 december gestolen. De twee mannen namen vervolgens meerdere keren geld op, bij een speelhal in de Poelestraat in de stad Groningen.Het tweetal is vastgelegd op beveiligingscamera's. De politie vraagt het publiek of iemand de mannen kent.