Ontvoeringszaak te lang geleden: rechter straft lager

Voor een ontvoering in het criminele circuit heeft een 37-jarige Stadjer een gevangenisstraf van een jaar en een maand opgelegd gekregen. Beduidend lager dan de eis van negentien maanden. Omdat de zaak uit 2014 zo lang bij het Openbaar Ministerie op de plank was blijven liggen, haalden de rechters daar een flink deel vanaf.

Twee andere Groningers, beiden 30 jaar, werden veroordeeld voor het medeplegen van de ontvoering. Zij kregen elk vijf maanden gevangenisstraf. Tegen hen was elf maanden geëist.Twee bewoners van de Pioenstraat in Groningen zagen op 19 juli 2014 dat een man op straat werd geslagen door een andere man en vervolgens gedwongen werd in een auto te stappen. Er stond een groepje andere mannen bij, dat in een tweede auto stapte.Het slachtoffer meldde zich een paar dagen later bij de politie. Hij had een conflict met de mannen over een wapen dat hij hen had geleverd, maar dat niet goed werkte. De mannen wilden hun geld terug en hadden dat niet gekregen. Daarom kwamen ze verhaal halen.Volgens het slachtoffer was hij die zomerdag geslagen, vervolgens ontvoerd en op een industrieterrein in Hoogkerk weer uit de auto gelaten. Daar was hij verder aangepakt. Hij noemde de bijnaam van de Stadjer. Die zou hem zelfs hebben beschoten in zijn knie. Voor dat schieten was volgens rechters te weinig bewijs.Alle drie de verdachten ontkenden op de zitting. Maar de rechters vonden de verklaring van het slachtoffer, in tegenstelling tot wat de advocaten beweerden, wel degelijk geloofwaardig. De ontvoerde man kwam bang over en moest huilen toen hij zijn verhaal bij de politie deed.