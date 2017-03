Mollema doet geen gekke dingen in Tirreno

Bauke Mollema heeft in Tirreno-Adriatico geen poging ondernomen om tijd terug winnen na de tegenvallende ploegentijdrit van woensdag. Daarin verloor de Groninger met zijn ploeg Trek-Segafredo bijna een minuut op het winnende team van BMC.

In de eerste serieuze rit in Tirreno-Adriatico kwam Mollema in de eerste groep over de streep in Pomarance. Hij had negen seconden achterstand op etappewinnaar Geraint Thomas.De laatste zes kilometers gingen bergop. Thomas plaatste halverwege de klim zijn beslissende demmarage.Mollema kwam niet in de problemen en reed attent mee op de tweede rij van de groep van zo'n dertig renners. In het weekend volgen serieuze beklimmingen.Mollema kondigde na de ploegentijdrit al aan om dan te proberen tijd terug te pakken.