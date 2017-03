Moeten we op een regionale kandidaat stemmen?

Boze en verontwaardigde Groningers speelden een grote rol in de laatste campagneweek. 'Ze' snappen in Den Haag onze problemen niet en nemen ons niet serieus, is een veelgehoorde klacht. Moeten we daarom op een Groninger stemmen woensdag? En maakt het uit of het een man of vrouw is, Beter Weters?

Regionale Kamerleden maken absoluut het verschil. Vanuit mijn eigen partij weet ik heel goed dat het vaak juist de regionale Kamerleden zijn die de problemen uit de regio's aankaarten. Ze dragen de goede oplossingen aan, zoeken steun én zijn aanspreekbaar. Om die reden stem ik 15 maart dan ook zeker 'regionaal'.'Makkelijk gezegd, als je zelf kandidaat bent', hoor ik al roepen. Ik sta inderdaad op nummer 48 van het CDA. Toch stem ik dit keer niet op mezelf (mag u wel doen hoor). Ik stem op Stadjer Anne Kuik (nr. 11). Want Anne is gedreven, slim, jong en toch ervaren. Een echte volksvertegenwoordiger die weet wie ze gaat vertegenwoordigen. Een vrouw waar we op kunnen rekenen in Den Haag.Het dossier Aardbevingen is geen regionaal, maar een nationaal dossier. Hoe gaat een overheid met zijn eigen inwoners om? Er is sorry gezegd. Maar pas gisteravond gaf minister Kamp eindelijk toe dat het niet had gemoeten. Die forse verhoging van de gaswinning in 2013, onmiddellijk na de klap van Huizinge in 2012. We praten in twee werelden als Rutte tegen boze Groningers zegt dat de winning gehalveerd is.Klopt, maar wel nadat hij eerst fors was verhoogd. Het echte excuus zou daarover moeten gaan. Dan praten we weer in dezelfde werkelijkheid. Het ontkennen van onplezierige feiten komt steeds vaker voor. Dodelijk voor het vertrouwen in de politiek. Degene die de werkelijkheid geen geweld aandoet en ons land weer perspectief kan bieden, krijgt mijn stem.Ja, het grote dilemma. Waar gaan we op stemmen? De afgelopen jaren is wel gebleken dat regionale kamerleden geen vuist konden maken in Den Haag. En dat zal de komende vier jaar niet anders zijn. Eenmaal gekozen is het de fractie die de dienst uitmaakt en als enkeling uit het noorden is daar blijkbaar geen invloed op. Dus de kiezer die op een Groninger stemt en daar hoge verwachtingen van heeft, zal bedrogen uitkomen: er verandert niets aan de partijlijn.En dan vervolgens moet het een man of en vrouw zijn? Ik denk dat het verstandiger is om op de juiste kandidaat te stemmen ongeacht man of vrouw. We zijn helaas in het noorden overgeleverd aan randstedelijke kabinetten. Ik zal niet op een regionale kandidaat stemmen omdat deze niet het verschil kan maken.Volgende week woensdag mag Nederland stemmen. Een bijna oneindige keuze aan partijen en kandidaten. Het is goed dat er kandidaten vanuit het hele land in Den Haag zitten, maar ze zitten er voor het landsbelang. De partijen hebben hun lijsten samengesteld zoals zij dachten dat het goed was. Als er bij partijen veel verandert door voorkeurstemmen, dan hebben ze de leden en stemmers niet goed aangevoeld.In een lijst zit als het goed is een diversiteit die recht doet aan de achterban van de partij. Daarnaast zijn er ook kennisgebieden nodig. Daarop moet worden geselecteerd. Ik stem in principe op de lijsttrekker en als ik dat een keer niet doe, vind ik de gemaakte keuze van de partij niet de mijne. Deze keer wordt het zeker Segers.Traditioneel breng ik altijd een persoonlijke stem uit. En dat is niet altijd op de lijsttrekker. Ik stem doorgaans op een persoon die ik sympathiek vind, of een persoon die veel goeds van plan is. Of veel goeds heeft gedaan. Nogal eens is het zo dat dit dan ook personen betreft die het goed met het Noorden voor hebben. Zo stemde ik ooit op Ed Nijpels, omdat zijn 'motie Nijpels' mede de belangrijke spreiding van de PTT van Den Haag naar Groningen afdwong.Ik stem niet blind op de VVD, maar dit jaar heeft zij een zeer sterk punt: mede onder haar leiding zijn we uit de crisis geraakt. Dat mag zeker beloond worden. Wat me tevens opvalt: gebrek aan vrouwen aan de kop van de lijsten. En gelukkig: de prioriteit van het aardbevingsdossier. Ik zal dus zeker op iemand gaan stemmen met bewezen hart voor het noorden. Een vrouw? Als ik haar onder de kandidaten kan vinden!Een Kamerlid zit in de Kamer. De Kamer gaat over het landsbelang. Een Kamerlid moet het landsbelang dus dienen. Maar het landsbelang kan goed gediend zijn met een regionale insteek van het Kamerlid, want als de regio goed vertegenwoordigd is, is dat in het belang van het hele land. Een Kamerlid heeft derhalve altijd de regio in het vizier te houden als hij/zij het ambt serieus neemt.Dáárop mag de regio ook een beroep doen, maar het Kamerlid moet de overweging maken hoe daar vorm en inhoud aan te geven. Vanzelfsprekend, en terecht, zal de regio waaruit het Kamerlid zelf afkomstig is gemakkelijk een streepje voor hebben. Van belang is dus dat alle regio’s in de Kamer goed vertegenwoordigd zijn.