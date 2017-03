Trillingen in Zuidhorn; bouw van brug stilgelegd

De bouw van de spoorbrug over het van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn is donderdag tijdelijk stilgelegd na klachten van omwonenden.

De bouw veroorzaakte zulke hevige trillingen dat het in glazenkastjes leek alsof er wekkers afgingen, vertelde ondernemer Jan Kuipers.'Ze waren bezig met het slaan van damwanden. Omdat er een harde laag in de bodem zit, zou er eerst worden voorgeboord. Maar dat is kennelijk niet gebeurd', concludeert Kuipers.Wanneer de werkzaamheden weer worden hervat, is nog niet duidelijk.