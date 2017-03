Enexis investeert 104 miljoen euro in energienet

(Foto: Archief RTV Noord)

Enexis Netbeheer investeert 104 miljoen euro in het energienet in de provincie Groningen. Dat staat in de investeringsplannen van het bedrijf voor dit jaar.





24 kilometer gasleiding

Grote projecten die in 2017 onder meer op stapel staan zijn:

-Verstevigen(aardbevingsbestendig) maken van drie gasontvangststations in het aardbevingsgebied

-Vervangen van grijs gietijzeren gasleidingen in de stad Groningen. Er wordt circa 24 kilometer van dit type gasleiding vervangen



Woensdag werd bekend dat er bij het bedrijf de komende vijf jaar honderden banen verdwijnen door met name automatisering.



