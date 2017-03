Eerste aardbevingsbestendige school in gebruik genomen

Het nieuwe kindcentrum Woldwijck in Hoogezand is donderdagmiddag in gebruik genomen. De afgelopen tien maanden is er aan het pand gebouwd.

Het is het eerste aardbevingsbestendige schoolgebouw in het aardbevingsgebied. Ook in andere gemeenten, zoals Bedum, wordt hard gewerkt aan het bevingsbestendig maken van schoolgebouwen.De bouw van kindcentrum Woldwijck had nogal wat voeten in de aarde. Pas vlak voordat de eerste schop de grond zou ingaan in het voorjaar van 2015, werd besloten het gebouw aardbevingsbestendig te maken.De plannen moesten daarom terug naar de tekentafel. Dat leidde tot driekwart jaar vertraging.Donderdagmiddag namen christelijke basisschool De Regenboog, Jenaplanschool 't Vlot en Kinderopvang KaKa het kindcentrum in gebruik. De hele dag waren er activiteiten voor de kinderen en konden genodigden het pand bekijken.Zaterdagochtend 10 maart is het open huis en kan iedereen een kijkje nemen in het nieuwe kindcentrum.Volgens de gemeente is het pand van alle gemakken voor goed onderwijs voorzien, en is het duurzaam en energiezuinig gebouwd.Ook de omgeving is aangepakt. Zo is er een nieuw speelplein aangelegd, met nieuwe speeltoestellen en een voetbalkooi. Aan de Mars is bovendien een kiss-and-ride-zone ingericht, waar ouders hun kinderen met de auto kunnen afzetten en ophalen.