Advocaat: 'Collectieve schikking nodig bij immateriële schade'

(Foto: RTV Noord)

De NAM moet in de zaak over immateriële schade bij de inwoners van het aardbevingsgebied overgaan tot een collectieve schikking in de vorm van een fonds waar de gedupeerden uit kunnen putten.





Speciale juridische procedure

Vorige week stelde de rechtbank een groot deel van 127 gedupeerden



Er is een speciale juridische procedure om de hoogte van die schade te bepalen. De ongeveer honderd inwoners van het aardbevingsgebied die hun zaak hebben gewonnen, willen via de rechter snel duidelijkheid over de hoogte van hun vergoeding.



Categoriën maken

Omdat er mogelijk duizenden inwoners zijn met vergelijkbare problemen wil Huitema nu snel categorieën maken van mensen met vergelijkbare immateriële schade die dan niet elk afzonderlijk hoeven te procederen.



Huitema: 'Dan is voor elke categorie een bepaalde vergoeding beschikbaar.'



Lees ook:

- Vijf vragen over immateriële schade

- Onderzoeker pleit voor rampenfonds voor Groningen

- 'Hoe kun je de massaclaim tegen de NAM het best afwikkelen?'

- Rechter: NAM aansprakelijk voor immateriële schade, Staat niet Advocaat Pieter Huitema wil dat namens de gedupeerden bij de rechter afdwingen.Vorige week stelde de rechtbank een groot deel van 127 gedupeerden in het gelijk : De NAM wordt verantwoordelijk gehouden voor de immateriële schade die ze vaak al jaren lijden als gevolg van de gaswinning.Er is een speciale juridische procedure om de hoogte van die schade te bepalen. De ongeveer honderd inwoners van het aardbevingsgebied die hun zaak hebben gewonnen, willen via de rechter snel duidelijkheid over de hoogte van hun vergoeding.Omdat er mogelijk duizenden inwoners zijn met vergelijkbare problemen wil Huitema nu snel categorieën maken van mensen met vergelijkbare immateriële schade die dan niet elk afzonderlijk hoeven te procederen.Huitema: 'Dan is voor elke categorie een bepaalde vergoeding beschikbaar.'

Door: RTV Noord Correctie melden