Mondriaan Fonds schiet Noorderlicht opnieuw te hulp

De Groningse fotomanifestatie Noorderlicht krijgt opnieuw 150.000 euro van het Mondriaan Fonds. 'Daarmee zijn we tot 2018 verzekerd van een mooie toekomst', zegt interim-directeur Kees van der Meiden.

Ook voor dit jaar kreeg Noorderlicht hetzelfde bedrag van het fonds. De fotomanifestatie kan het geld goed gebruiken, want de subsidie vanuit het Rijk is weggevallen.'Deze bijdrage kan het verlies van de Rijkssubsidie deels compenseren. Ik ben er heel blij mee. Maar we zijn er nog niet, het is een mooie oplossing voor de korte termijn en een basis voor de langere termijn', vervolgt Van der Meiden.Hij doet een beroep op de regionale overheden, zoals de gemeente en provincie Groningen. 'Daar moeten we nog mee rond de tafel.''Het minimum budget dat we nodig hebben om te overleven, is een half miljoen. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld, een tweejaarlijks festival dat 600.000 euro per jaar van de provincie Noord-Brabant krijgt, en wat wij allemaal doen.. Dan is een half miljoen nog mager.''Dat vereist dan ook nogal wat 'cultureel ondernemerschap' om dat in goed vaarwater te brengen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt', geeft Van der Meiden aan.Door de nieuwe hulp van het Mondriaan Fonds kan Noorderlicht onder andere het volgende organiseren:-tentoonstelling Simulacrum die in april wordt geopend in de galerie,-tentoonstelling over natuur en landschap in het Fries Natuurmuseum te Leeuwarden-festival Kunst en Wetenschap, vanaf 21 oktober in de Der Aa Kerk in Groningen en op andere locaties.