Rutte wil na verkiezingen in gesprek met Heite (update)

Premier Mark Rutte reageert bij RTV Noord op de open brief die Annemarie Heite aan hem schreef. Hij meldt dat hij na 15 maart weer naar Groningen wil komen en dan ook met Heite in gesprek wil.

Oorspronkelijk zouden Heite en Rutte deze week bij Nieuwsuur in gesprek gaan over de aardbevingsproblematiek. Maar het programma blies de afspraak af nadat Rutte al bij Pauw & Jinek over dit onderwerp in gesprek ging met een groep boze Groningers.In een open brief vroeg Heite daarna aan de premier of hij niet alsnog in gesprek wilde met haar.Ze schreef: 'Rutte laat nu aan RTV Noord weten dat hij na de verkiezingen van 15 maart weer naar Groningen wil komen en dan ook met Heite wil praten.De volledige reactie van Mark Rutte:Overigens deed ook Henk Krol van 50PLUS donderdag een aanbod aan Heite.