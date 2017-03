Weet Henk Krol wel waar de provincie Groningen ligt?

(Foto: Bart Maat/ANP (bewerkt door RTV Noord))

Lijsttrekker Henk Krol (66) van de partij 50PLUS wil twee dagen voor de verkiezing een stunt uithalen door met een helikopter in negen uur tijd alle provincies te bezoeken. 'Uniek en nog niet eerder vertoond', schrijft de partij.

Maar er is alleen één probleem. Krol lijkt de provincie Groningen te zijn vergeten. Want na zijn bezoek aan Assen vliegt hij in zes minuten door naar... Eelde. Hij landt weliswaar op 'Groningen Airport Eelde', maar dat is nog altijd Drents grondgebied.



De fractie van 50PLUS is nog niet bereikbaar voor commentaar.

Door: RTV Noord Correctie melden