Lees terug: de zaterdag van Expeditie Grunnen

Op zoek naar de mooiste, leukste, tofste verhalen reed de Expeditiebus ook deze zaterdag weer door Groningen. Aan boord: presentator Ronald Niemeijer, cameraman Jan Sliep en onliner Suzanne Stoppels. Lees hier wat ze allemaal beleefd hebben.

Door heel de provincie waren vandaag vrijwilligers bezig met NL Doet. Van Zeekadetten in Delfzijl tot de Knaagdierenopvang in Wittewierum, iedereen was druk. Zelfs Ronald stak onderweg de handen uit de mouwen bij de vondst van een berg afval.Tijdens onze expeditie kwamen we ook langs boer Den Hartogh in Meedhuizen. Op zijn boerderij waren vorige week kalfjes geboren en die liet hij vol trots aan ons zien.In Loppersum kwamen we burgemeester Rodenboog tegen. Rodenboog maakt zich zorgen over het toegenomen aantal aardbevingen die afgelopen tijd. Zaterdag trilde de aarde bij Zeerijp en de burgervader wil graag weten hoe dit kan.Naturlijk kwam het team onderweg nog veel meer verhalen tegen. Welke? Dat lees je hier in het onderstaande liveblog maar dat zie je ook op TV Noord. Om 18.00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Het Expeditie-team rijdt in de bus naar de plekken waar mensen over praten. Kun je vandaag ergens sporten, ben je jarig of is er een mooi evenement bij jou in de buurt? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we straks bij jou voor de deur!