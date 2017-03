De BV Aardbevingen draait op volle toeren

De problemen rond de gaswinning in Groningen leveren niet alleen veel ellende op. Het zorgt ook voor werkgelegenheid. Met name in de ambtelijke sfeer.

De vele instanties die zich bezighouden met de problematiek zijn goed voor zo'n vijfhonderd banen. Jaarlijks slokken deze organisaties en commissies zo'n vijftig miljoen euro op. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Noord, dat bij de betrokken instanties het aantal personeelsleden en de jaarlijkse kosten voor de eigen organisatie heeft opgevraagd.We leggen de cijfers voor aan de Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring. Hij kijkt niet op van deze cijfers. 'Er wordt teveel geld over de balk gesmeten. Het is een industrie geworden, waarbij deze instanties vooral elkaar bezighouden', reageert Bröring.Uit het RTV Noord-onderzoek komt ook naar voren dat na de zware aardbeving van 2012 bij Huizinge al 1,3 miljard euro in het aardbevingsgebied is gestoken. Het grootste deel daarvan komt van de NAM.Van dat NAM-geld gaat een naar verhouding bescheiden bedrag naar de veelbesproken schade-afwikkeling. Vanaf de zware aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 en december vorig jaar is 464 miljoen euro uitgegeven aan de vergoeding van schade door gaswinning.Daarvan ging ook nog eens 156 miljoen euro op aan de administratieve verwerking daarvan. Netto is er ruim 300 miljoen euro schade vergoed. Dat ligt onder de 25 procent van het totale bedrag dat al is uitgegeven in verband met de gaswinningsproblematiek in Groningen.Het meeste geld gaat om in het twee jaar geleden opgerichte Centrum Veilig Wonen (CVW). De omzet van dat schadebedrijf is in één jaar tijd gegroeid van ruim 27 miljoen naar 39 miljoen miljoen in 2016. Het schadebedrijf in Appingedam levert 309 mensen een baan op. Daarnaast wordt er voor miljoenen aan werk uitbesteed.Goede nummer twee op het gebied van werkgelegenheid is de organisatie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met 137 banen. Jaarlijks heeft 'de club van Hans Alders' twaalf miljoen te besteden voor de eigen organisatie. Dat geld komt van het ministerie van Economische Zaken.Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen betitelde de wijze waarop de problemen rond de gaswinning in Groningen worden aangepakt al eens als 'bestuurlijke spaghetti'. Naast het CVW en de NCG spelen nog zeker zes andere organisaties een rol. Een deel daarvan wordt gefinancierd door de NAM.Wat hoogleraar Bröring betreft gaat snel de bezem er door. 'Er moet een ander systeem komen. En als er dan wordt uitgegaan van een royale vergoeding van schade zonder allerlei administratief gedoe, wordt een deel van het werk van deze instanties overbodig.'Hij pleit voor de vorming van één aardgasfonds, waaruit ruimhartig schade wordt vergoed. 'Dat moet niet alleen gevoed worden door de NAM. De staat heeft volop geprofiteerd van de aardgasopbrengsten. Het wordt tijd dat de staat ook meer gaat bijdragen,' vindt Bröring.