Overzicht kosten en personeel aardbevingsinstanties

Er gaat ruim vijftig miljoen euro om bij instanties die zich bezighouden met de problemen rond de gaswinning in Groningen. Ook levert het ruim vijfhonderd banen op. Dat blijkt uit inventarisatie van RTV Noord.

Hieronder een overzicht van de kosten en het aantal personeelsleden van de belangrijkste instanties die zich bezighouden met de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen.Het Centrum Veilig Wonen (CVW) voert vanaf 2015 de regie over de schade-afwikkeling en versterking van woningen en gebouwen. Opdrachtgever NAM geeft de contractuele en financiële kaders aan, zo laat het CVW weten. Aandeelhouders zijn Arcadis (55 procent) en schadeverzekeraar CED (45 procent).Het CVW geeft aan dat de cijfers over 2016 (personeel en kosten) onder voorbehoud zijn: er wordt nog gewerkt aan het jaarverslag.In 2015 was de omzet 27,4 miljoen euro; nu 39 miljoen. 'Dit zijn alle kosten voor personeel, organisatie en middelen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en het effectief en efficiënt realiseren van onze kerntaken', aldus het CVW.Het aantal werknemers is in een jaar gegroeid van 243 naar 309 personeelsleden. Daarvan komt 64 procent uit Noord-Nederland. Het CVW doet bij het uitvoeren van werkzaamheden een beroep op 873 noordelijke bedrijven met in totaal 4571 erkende vakmensen in dienst.In 2016 heeft het CVW voor 150 miljoen euro aan opdrachten verstrekt, waarbij het in eenderde van de gevallen om schade-afhandeling ging. De rest had betrekking op bouwkundig versterken. De uitgaven voor dit jaar zijn geraamd op 350 miljoen euro voor het versterken en 50 miljoen euro voor de schade-afwikkeling.Het salaris van CVW-directieleden ligt volgens een woordvoerder 'onder de Balkenende-norm'. (Die norm lag in 2016 op een jaarsalaris van 178.000 euro).Oud PvdA-politicus Hans Alders is met ingang van 1 juni 2015 voor een periode van vijf jaar aangesteld als Nationaal Coördinator Groningen. De kosten van zijn organisatie komen voor rekening van het ministerie van Economische Zaken.Jaarlijks budget voor de eigen organisatie is 12 miljoen euro. Van de personeelsleden zitten 120 op het hoofdkantoor in Groningen. In het Haagse filiaal werken 17 mensen.Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma van de NCG is in totaal 334,1 miljoen beschikbaar, waarvan 244,2 miljoen uit aardgasbaten komt. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is de voorbereiding van het bouwkundig versterken van huizen en gebouwen in aardbevingsgebied.Voor de Arbiters Aardbevingsschade staat voor dit jaar 1,1 miljoen euro op de NCG-begroting. Dit gaat op aan de betaling van de arbiters, (juridische) ondersteuning en aanvullende onderzoeken.Het maandsalaris van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bedroeg in 2016 7807,05 bruto (op basis van 32-urige werkweek). Daarnaast ontvangt de NCG een aan de functie verbonden representatievergoeding van 403,60 per maand.Een woordvoerder wijst er op dat dit salaris 'in overeenstemming is met de Wet Normering Topinkomens (WNT)'.De provincie Groningen en de NAM hebben 97,5 miljoen uitgetrokken om de economie in het aardbevingsgebied nieuwe impulsen te geven. Van de provincie komt 32,5 miljoen; de rest van de NAM.De kosten voor de eigen organisatie bedragen 3,8 procent van het totale budget van Economic Board, zo laat een woordvoerder weten.Een van de initiatieven is de vorming van het GROEIfonds. Ondernemers kunnen daaruit leningen, participaties en garanties krijgen bij investeringen in het gebied. Er zit veertig miljoen euro in.Het bestuur bestaat uit een voorzitter en twee fulltime functies: een algemeen en een financieel directeur. Beloning van die laatste twee valt binnen de Wet Normering Topinkomens (de Balkende-norm dus), aldus een woordvoerder.Oud PvdA-politicus Emme Groot is voorzitter. Hij ontvangt hier jaarlijks 40.000 euro voor. De voorzitter van de Raad van Commissarissen krijgt jaarlijks 1250 euro; de rest van de leden 1000 euro.Oud CDA-politicus Leendert Klaassen behandelt als Onafhankelijke Raadsman sinds september 2014 individuele klachten over schade-afwikkeling. Het jaarbudget wordt besteed aan P&O, financiën, ICT en facilitaire zaken.Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman is gehuisvest in het gemeentehuis van Loppersum. De organisatie wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. De Raadsman heeft tot nu toe ruim duizend klachten behandeld.In 2016 bedroeg het honorarium van raadsman Klaassen 30.000 euro. Daarnaast kan hij een beroep doen op een onkostenregeling, maar daar heeft Klaassen geen gebruik van g emaakt.Het gaat bij het personeel om casemanagers, zaakwaarnemers, medisch deskundigen, een financieel deskundige en drie secretariaatsmedewerkers. Die worden tegen betaling geleend van bestaande hulpverleningsinstanties.De woordvoerder van de commissie laat weten niet te kunnen melden wat de personeels- en organisatiekosten zijn. 'Hiervoor is geen geoormerkt budget: mensen worden daar ingezet wanneer nodig, anders niet', is de verklaring voor het niet bekend maken van deze cijfers.De commissie krijgt van de NAM 15 miljoen euro voor het oplossen van schrijnende gevallen. Daarvan is inmiddels een kleine elf miljoen uitgegeven.Door bemiddeling van de commissie zijn tot nu toe 29 woningen in het aardbevingsgebied opgekocht.De Dialoogtafel is inmiddels geschiedenis. Opgericht om het vertrouwen in het gebied te herstellen. Met als voorzitters oud-politici Jacques Wallage (PvdA) en Jan Kamminga (VVD).De Dialoogtafel heeft bestaan van april 2014 tot 1 januari 2016 (21 maanden). Het had een jaarbudget van 620.000 euro en heeft in anderhalf jaar van bestaan 1,1 miljoen euro gekost.Deze kosten waren verdeeld over de NAM, de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken.Is de sterk afgeslankte voortzetting van de Dialoogtafel. Het Groninger Gasberaad bestaat uit maatschappelijke organisaties en heeft als doel inwoners en organisaties in het gebied zoveel mogelijk te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het meerjarenprogramma van NCG Hans Alders.Zeven maatschappelijke organisaties die aan het beraad deelnemen ontvangen jaarlijks 25.000 euro. Daar staat personele inzet van deze organisaties tegenover.Het gaat daarbij onder meer om Groninger dorpen, LTO, adviesorganisatie Libau (monumenten), Natuur en Milieufederatie Groningen en werkgevers- en werknemersorganisaties.Het gasberaad wordt gefinancierd door de Nationaal Coördinator Groningen en het ministerie Economische Zaken.Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade. Initiatief van Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging (GBB). Jaarbudget wordt beschikbaar gesteld door de Nationaal Coördinator Groningen.Volgens de woordvoerder worden de overheadkosten 'zo laag mogelijk' gehouden. De organisatie heeft in 2016 'een klein bedrag' overgehouden. 'Dat is teruggestort', meldt de woordvoerder.De Commissie Bodemdaling houdt zich bezig met het vergoeden van schade die voortkomt uit bodemdaling door de gaswinning. De NAM legt hiervoor maximaal 855 miljoen euro op tafel (overeengekomen in 1983). Inmiddels is ruim 300 miljoen euro uitgekeerd aan met name waterschappen. Particulieren die zich melden met schade als gevolg van de bodemdaling vangen tot nu toe nagenoeg altijd bot.Bij de beroepskrachten gaat het om het secretariaat, dat op het provinciehuis is gevestigd. Zes leden en zes plaatsvervangende leden van de commissie krijgen een uurvergoeding.In 2016 bedroegen de kosten van de commissie 450.000 euro. Met de volgende verdeling: 290.00 voor het secretariaat, 130.000 voor de 12 (plaatsvervangende)commissieleden en 30.000 euro voor overige kosten (zoals onderzoeken).Gemiddeld bedragen de kosten tussen de 5 en 6 procent van de uitgekeerde bedragen, meldt een woordvoerder. De organisatiekosten worden direct vergoed door de NAM en komen niet uit het totaal budget voor de bodemdaling.Tot slot de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het gas uit de Groninger bodem wint. Een woordvoerder meldt dat vijftig NAM-werknemers 'zich bezighouden met de problematiek in Groningen'.De NAM heeft inmiddels ruim een miljard euro uitgegeven in verband met de problemen rond de gaswinning in Groningen. Daar komen de kosten voor de eigen NAM-organisatie nog bij. Daarbij gaat het om de betaling van het eigen personeel, studies en onderzoek, laat een woordvoerder weten.De NAM heeft 600 miljoen euro begroot voor bouwkundig versterken, waarvan per 1 juli 2016 258 miljoen is uitgegeven.De NAM had aanvankelijk 250 miljoen voor schadeclaims gereserveerd. Dat is al ruim overschreden: op 1 juli 2016 was daarvoor al 494 miljoen uitgegeven.Het gasconcern heeft 189 miljoen gestoken in waardevermindering- en vermeerderingsregelingen, nieuwbouw, leefbaarheid en Economic Board.