Lees terug: de zondag van Expeditie Grunnen

Het is zondag en voordat de nieuwe week begint gingen we nog op pad met Expeditie Grunnen. In de bus reden vandaag: presentator Ronald Niemeijer, cameraman Ronald Pras en onliner Suzanne Stoppels.

De dag begon in Bedum waar karpervisser Douwe in camouflagepak zijn karpers uit het water viste. Die 'schudkleuren' horen volgens hem helemaal bij het karpervissen. Via Douwe reden we door naar Winsum waar Ronald een wenspunt vond.Naast de wensput beschikt Winsum ook over een volkstuinencomplex. Hier was de familie Stralendoff hard aan het werk om de aardbeien, aardappels en rabarber weer op orde te krijgen.Verder werd er nog geknuffeld met pasgeboren lammetjes en mocht het team mee in de Hudson van Jaap.