Lopend Vuur: Frisdrank met suiker moet zwaarder belast worden

Amerikanen dronken vorig jaar meer water dan frisdrank. Dat is voor het eerst in tientallen jaren. Eén van de redenen is de belasting die is ingevoerd: een speciale tax op frisdrank.

Ook in Nederland speelt dat. Coca-Cola bijvoorbeeld haalt vanaf maandag Sprite, waar veel suiker in zit, uit de schappen. Sprite wordt vervangen door een suikervrije variant. Volgens Coca-Cola willen Nederlanders steeds minder vaak frisdrank met suiker er in.Wat lekker is, is vaak ongezond. En wat ongezond is, wordt extra belast, om ons ervan te weerhouden er te veel van te nemen. Denk aan sigaretten en alcohol.Ook frisdrank, niet voor niets suikerbommen genoemd, is niet al te gezond. Moeten ze daar ook maar meer belasting op gaan heffen?