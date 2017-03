Donar lijdt zeldzame nederlaag tegen Den Bosch

(Foto: JK Beeld archief)

De basketballers van Donar verloren donderdag van New Heroes Den Bosch. In Brabant werd het 84-73. Het is het eerste verlies sinds 6 november 2016. De ploeg verloor toen van Landstede Basketbal. Daarna won de ploeg twintig keer op rij.

In het eerste kwart leek Donar direct de voorsprong te pakken, maar de Groningers gaven die toch nog weg: 23-22. Het lukte Donar niet om daar voor rust wat aan te doen. Halverwege was de stand 40-35 in het voordeel van Den Bosch.



Geen eindsprint

Na rust bleven de Groningers tegen een achterstand aankijken. Aan het einde van het derde kwart stond het 58-50. Een eindsprint van Donar zat er niet meer in.



Ondanks het tweede verlies in de competitie blijft Donar wel eerste staan. De Brabanders blijven op plek vier staan.

Door: RTV Noord