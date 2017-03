Is er toekomst voor de ziekenhuislocatie in Winschoten?

Projectontwikkelaar Harm de Vries heeft geld geleend van Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) om de koop van de ziekenhuislocaties in Delfzijl en Winschoten te kunnen betalen. Dat blijkt uit de akte van levering tussen beide partijen.

De Vries wilde een Factory Outlet Centrum vestigen op de plek van het ziekenhuis in Winschoten. Dit ging niet door omdat de gemeente Oldambt het niet zag zitten. Opmerkelijk is dat De Vries, drie maanden na dat politieke besluit van april vorig jaar, de panden toch aankocht. Het geld had hij daar toen niet voor.Bijna een jaar later zijn er nog altijd geen concrete plannen voor de ziekenhuislocatie. Dat zorgt voor onrust bij ondernemers en de lokale politiek in Oldambt. Ook de financiële constructie roept vragen op.Uit de akte van levering, die RTV Noord heeft opgevraagd, blijkt in elk geval dat De Vries de koopsom van 1,5 miljoen euro van het OZG moest lenen. Om zeker te zijn dat de projectontwikkelaar zijn lening aflost, heeft het ziekenhuis recht van hypotheek gekregen.Uit die hypotheekakte blijkt bovendien dat een lening voor De Vries de enige manier was om de panden te kopen. Hoe het kan dat hij geen geld had, wil de projectontwikkelaar niet zeggen. 'Ik wil niet tegen de pers in detail treden.'Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft aan dat deze constructie de enige manier was om de panden te verkopen. OZG-projectleider nieuwbouw Janneke Procee: 'Er was weinig animo voor de panden. Gezien de mogelijkheden was dit de best mogelijke constructie.'Het ziekenhuis wilde met oog op de nieuwbouw graag van de oude panden af. 'We wilden niet met onverkoopbaar vastgoed blijven zitten.'Volgens het ziekenhuis voldoet de projectontwikkelaar aan het afgesproken aflossingsschema. 'We vertrouwen erop dat hij de koopsom uiteindelijk voldoet. En we hopen op een goede herontwikkeling voor Winschoten.'De Verenigde Communistische Partij (VCP) en de Partij voor het Noorden (PvhN) in Oldambt zijn daar niet gerust op en willen van de gemeente weten hoe het zit. Ze zijn bang dat de locatie gaat verpauperen.Het is de vraag of De Vries een alternatief plan heeft en of daar dan wel geld voor is. De Vries wil daar zelf niks over kwijt. 'De toekomst zal het leren', zegt hij. 'Er zijn ideeën en daar zullen we eerdaags met de gemeente over in overleg gaan.'Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) zegt half april met de projectontwikkelaar om tafel te gaan over de ziekenhuislocatie. 'Zo hebben we dat afgesproken', zegt zij. 'Deze ontwikkelaar heeft meerdere projecten in onze gemeente, waaronder de voormalige LTS. Zodra die verbouw half april weer is opgepakt, gaan we het hebben over het ziekenhuis.'De verbouw van de voormalige LTS in Winschoten ligt al maanden stil. In de oude LTS moet een gezondheidscentrum komen.En dan rest nog de vraag in hoeverre de deur voor een outletcentrum nog altijd op een kier staat. In de akte van levering zinspelen Ommelander Ziekenhuis Groningen en De Vries op de mogelijkheid dat hij er toch een FOC mag vestigen. Bepaald is dat de projectontwikkelaar dan een nabetaling moet doen van nog eens anderhalf miljoen euro.OZG-projectleider nieuwbouw Procee: 'Dan is de waarde van deze plek namelijk aanzienlijk groter. Wij vinden het wel maatschappelijk verantwoord dat we daar op meeliften.'Dat er een politiek besluit ligt tegen zo'n outletcentrum, doet daar volgens Procee niks aan af. 'Je weet nooit hoe het kan lopen.' Projectontwikkelaar De Vries wil niet op de nabetaling ingaan.De VCP concludeert dat deze constructie er voor zorgt dat ook het Ommelander Ziekenhuis Groningen een financieel belang heeft bij een outlet centrum in Winschoten. 'Dat is toch op z'n minst vreemd', stelt VCP-raadslid Engel Modderman. Hij wil ook weten of er druk wordt uitgeoefend op de gemeente om toch voor een FOC te kiezen.Wethouder Broekhuizen ontkent dat. Op de nabetaling wil ze niet ingaan. 'Dat is iets tussen twee commerciële partijen.' En ze benadrukt dat de deur naar een FOC alleen op een kier staat, wanneer er een nieuw plan komt waar iedereen zich in kan vinden. 'Het plan zoals het er was voor een outletcentrum willen we niet.'Met die woorden heeft Broekhuizen woensdag ook ondernemersvereniging Handel en Nijverheid gerust gesteld, zegt bestuurslid Martin Schipper.Het OZG benadrukt overigens dat de verkoopprijs van twee keer 750.000 euro is gecontroleerd door de Commissie Sanering Zorginstellingen. Die kijkt bij dit soort transacties mee of er geen zorggeld wordt verkwist, door moeilijk verkoopbare panden voor een spotprijs van de hand te doen. Deze prijs zou volgens de commissie marktconform zijn.