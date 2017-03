Hoogezand-Sappemeer neemt afscheid van eigen gemeente

Hoogezand-Sappemeer neemt in november afscheid van de zelfstandige gemeente Hoogezand-Sappemeer. De gemeente gaat na de herindeling op in de gemeente Midden-Groningen.

De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Faber, wat in de 19e eeuw het gemeentehuis van Hoogezand was. In 1949 werd het de gemeente Hoogezand-Sappemeer.De bijeenkomst is een initiatief van twee oud-raadsleden, Melle Vos en René Bodewes. Op de middag komen anekdotes van (oud)bestuursleden voorbij en zijn alle oud-burgemeesters uitgenodigd.Ook wordt van al het verzamelde foto-, anekdote en interviewmateriaal een boekje gemaakt.De bijeenkomst is op vrijdag 3 november van 14.00-18.00 uur in Hotel Faber in Hoogezand. Alle inwoners van de gemeente worden uitgenodigd.