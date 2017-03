Heite laat het er niet bij zitten: 'Loop er niet voor weg, Rutte'

Annemarie Heite geeft de kans op een gesprek met premier Mark Rutte niet op. Hij wil wel met haar over de aardbevingsproblematiek praten, maar pas na de verkiezingen op 15 maart. 'Hij loopt er voor weg', zegt Heite daarop tegen RTV Noord.

'Groningen én Nederland hebben er recht op om vóór de verkiezingen antwoord te krijgen op vragen. Ik vind dat hij er voor wegloopt.''Iedereen weet hoe belangrijk de verkiezingen zijn, dus het is hartstikke belangrijk dat we dat gesprek voor de verkiezingen hebben, en dat weet hij ook. We hebben het recht om te horen van de VVD wat ze willen doen in de komende vier jaar.'Heite heeft daarom een nieuwe brief aan Rutte geschreven, waarin ze hem alsnóg uitnodigt voor een gesprek. 'Groningen lijkt me hiervoor een mooie plek, maar als het u beter past dan kan het uiteraard ook in Den Haag of ergens anders', schrijft ze.