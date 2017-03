Lycurgus-voorzitter wordt burgemeester in stad van concurrent

Oud-gedeputeerde Mark Boumans (VVD) van de provincie Groningen is donderdag unaniem voorgedragen als burgemeester van Doetinchem.

Boumans is sinds oktober 2015 waarnemend burgervader van Ommen. Boumans was eerder vier jaar burgemeester van Haren. Ook zat hij in de gemeenteraad van Groningen en was lid van Provinciale Staten in Groningen.De voordracht moet nog goedgekeurd worden door de minister van Binnenlandse Zaken. De installatie van de nieuwe burgervader van Doetinchem staat gepland op 18 mei.Saillant detail is nog dat Boumans voorzitter is van de stichting topvolleybal Groningen. Dit is de stichting waaronder volleybalclub Lycurgus valt.De Groningers zijn in een stevige strijd verwikkeld met onder andere Orion uit Doetinchem om de landstitel bij de mannen.