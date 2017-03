Groeiend StabiAlert krijgt lening van GROEIfonds en NOM

Het Groningse bedrijf StabiAlert krijgt een lening van het GROEIfonds van het Economic Board Groningen en van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM).

Het bedrijf is groeiende en kan met de lening de noodzakelijke investeringen doen. StabiAlert maakt systemen die nauwkeuring trillingen en verzakkingen kan meten.Het bedrijf verhuist vanwege de groei naar een groter pand. Eerst zat het bedrijf in de stad Groningen, maar het vertrekt naar een nieuw pand op een bedrijventerrein in Bedum. Welk bedrag het bedrijf leent, is niet bekend gemaakt.