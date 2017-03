Fouten bij versterking van woningen in Middelstum

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

In Middelstum moeten versterkte woningen van de Woongroep Marenland opnieuw aangepakt worden, omdat de versterkingsklus niet goed is uitgevoerd. De staalconstructie is niet goed aan de vloer vastgemaakt.





De bewoners zijn donderdagavond ingelicht. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, is niet bekend.



Lees ook: 'Bij het versterken hebben ze ons huis vernield' Het gaat om twintig woningen van Marenland. Ook andere woningen zijn onderzocht, maar daar zijn geen problemen gevonden.

Door: RTV Noord Correctie melden