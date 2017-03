Versterkte woningen in Middelstum moeten opnieuw worden aangepakt

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

In Middelstum moeten versterkte woningen van de Woongroep Marenland opnieuw worden aangepakt, omdat de versterkingsklus niet goed is uitgevoerd. De staalconstructie is niet goed aan de vloer vastgemaakt.





Onderzoekresultaten besproken

De bewoners zijn donderdagavond geïnformeerd tijdens een bewonersavond. Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland: 'Toen er vorig jaar klachten kwamen, hebben wij direct contact gezocht met het Centrum Veilig Wonen en de aannemer. Deze week kwamen de resultaten van het onderzoek binnen en die hebben wij meteen besproken met de bewoners'.



Geen acuut gevaar

De komende weken wordt er een uitvoeringsplan gemaakt en in mei worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd, vertelt Brouwer.



Volgens hem heeft het onderzoek uitgewezen dat er geen acuut gevaar is. Toch voelen de bewoners zich niet veilig. Brouwer: 'Ik snap dat heel goed en ik vind het heel vervelend, maar de mensen wonen wel veilig'.



Door: RTV Noord