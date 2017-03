GroenLinks-Statenlid: 'Tesla is ook welkom in Noord-Nederland'

Autofabrikant Tesla is 'absoluut ook welkom in het Noorden'. Dat zei GroenLinks-Statenlid Hendri Meendering donderdagavond tijdens het Eemsdelta debat in Delfzijl.

Opvallend, want fractievoorzitter Jesse Klaver had tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat vorige maand een ander verhaal.Klaver zei het toen juist níet verstandig te vinden dat de megafabriek van Tesla naar het Noorden komt. Volgens de GroenLinks-voorman kan de wagenbouwer beter naarBrabant, waar al een fabriek van hen zit.Volgens Meendering is er geen onenigheid binnen de partij over dit standpunt. 'Je moet bij dit onderwerp op landelijk niveau kijken. Vanuit onze regio wil je natuurlijk dat alles wat groot en goed is naar het noorden komt. Maar als Tesla liever naar het zuiden gaat, moeten we die keuze ook ondersteunen.'Tesla wil in Europa een megafabriek bouwen voor accu's. Onder de noemer Top Dutch zijn noordelijke ondernemers en overheden een lobby gestart om de fabriek naar het noorden te krijgen. Dat zou een impuls voor de werkgelegenheid betekenen. Ook andere regio's in Nederland zijn aan het lobbyen voor de komst van de fabriek, waaronder Brabant.Het Eemsdelta debat werd georganiseerd door een groep ondernemers uit Noordoost-Groningen. Aan het debat deden Groningse kandidaat-Kamerleden mee van verschillende partijen, waaronder Joost van Keulen (VVD), William Moorlag (PvdA), Anne Kuik (CDA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).