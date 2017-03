Brand in woning Gasselternijveen: Bewoner ontsnapt via ladder

(Foto: Van Oost Media)

Tegen twee uur in de nacht van donderdag op vrijdag brak er brand uit op de begane grond van een woning aan de Schuttevaerstraat in Gasselternijveen.

De bewoner lag boven te slapen en werd wakker van lawaai in de kamer. Inmiddels stond de woning al vol rook. De Gasseltenijvener openende het raam van de slaapkamer en riep om hulp. De overbuurman kwam met een ladder langs zodat de bewoner naar beneden kon komen.



Brandweerkorpsen uit Gasselternijveen en Gieten blusten het vuur. Er is vooral schade op de begane grond van de woning. Er vielen geen gewonden bij de brand.



Volgens de bewoner is de oorzaak van de brand een oververhitte adapater van de computer. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook echt het geval is.

