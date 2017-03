Zuidhorn krijgt aardgasvrije woningen

(Foto: gemeente Zuidhorn)

Zuidhorn krijgt zes aardgasvrije woningen aan de Nieuwe Gast. Om dat mogelijk te maken zijn de bouwregels verruimd in vergelijking met de rest van Oostergast.

Nu hebben nog veel woningen in Nederland een CV-ketel op aardgas in huis. Hierdoor ontstaat CO2 uitstoot. Volgens wethouder Fred Stol staat duurzaamheid hoog in het vandel van de gemeente Zuidhorn en in de Oostergast: 'De stap naar een duurzamere manier van verwarmen is dan ook een logische.'



De zes halfvrijstaande huizen zijn duurzaam en gasvrij. De woningen zijn voorzien van vloerverwarming, warmtepomp, kunststofkozijnen en zonnepanelen.



De Energieprestatiecoëfficient van de woningen is nul. De energieprestatie gaat over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is om het binnenshuis te verwamen of verkoelen, de verwarming van tapwater en het gebruik van verlichting.





