Beroepsbinnenvaart eist oplossing voor te korte openingstijden spoorbrug Noord-Willemskanaal

Binnenvaart Logistiek Nederland Koninklijke Schuttevaer eist een oplossing voor het probleem met de Groningse spoorbrug over het Noord-Willemskanaal. Door een uitbreiding van het aantal treinen na 2022 kan de brug maar twee minuten per keer open.

Die korte doorvaartijd is te kort voor vrachtschepen naar Assen, zo blijkt uit een proef van RTV Drenthe. Bestuurslid George Schram van Binnenvaart Logistiek Nederland Koninklijke Schuttevaer gaat zaterdag een oplossing eisen van de provincie Groningen en spoorbeheerder ProRail. Dan heeft de brancheorganisatie van de binnenvaart het zogeheten voorjaarsoverleg waar de problemen met de brug opnieuw zullen worden aangekaart. De Algemene Schippers Vereniging ondersteunt de actie van Schuttevaer.Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe wil dat er iets gedaan wordt aan de onmogelijke brugdoorvaart, maar laat aan RTV Drenthe weten nog niet in paniek te zijn. Hij vertrouwt er op dat de provincie Groningen met een oplossing komt.Die oplossing zou er volgens spoorbeheerder ProRail en het ministerie van Infrastructuur al zijn. De provincie Groningen ontkent dat. Volgens een woordvoeder van de provincie wordt er wel met ProRail en de gemeente gekeken naar mogelijkheden om de doorvaartijd te vergroten.Volgens de provincie Groningen is het niet zo dat de brug buiten de plannen is gevallen. "Bij eerdere studies naar uitbreiding van het spoor trad bij de brug geen knelpunt op. Pas recent is gebleken dat de doorvaartijd door het veranderen van alle treindiensten in 2022 een potentieel knelpunt is. Dit komt doordat in 2022 regionale treinen niet meer eindigen en beginnen op het hoofdstation Groningen, maar door gaan rijden", zo laat de woordvoeder weten.Ook de recreatievaart protesteert tegen de plannen voor de kortere openingstijd voor de brug. Pleziervaartuigen kunnen volgens het Watersportverbond niet in twee minuten onder de brug door, omdat er vaak in konvooi gevaren moet worden.