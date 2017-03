Nieuw gebouw moet nog groeien

Vanaf de A7 zie je hem al staan: De Wilgenborg in Blauwestad. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit 'levende bouwwerk'.

De koepelvormige Wilgenborg moet de komende jaren dichtgroeien met wilgen. Hij is zo'n twaalf meter hoog. Het moet een open-luchtlocatie worden voor evenementen.12.000 kilo staal vormt het geraamte van de borg. Vanaf zaterdag worden 500 wilgen aangeplant, die het dak moeten wormen. Het zijn speciale, extra lange bomen, die bij een kwekerij uit Gelderland zijn gehaald.'Het blijft zich ontwikkelen', zegt ontwerper Merijn Vrij over de Wilgenborg. 'Dat vind ik een mooi gegeven.'De Wilgenborg krijgt de vorm van de historische vesting Winschoten . In de ruimte komen negen bastions, die verwijzen naar de vesting. Elk bastion wordt een soort skybox die bedrijven kunnen huren.Naast evenementen, kan de groene ruimte ook gehuurd worden door zang-, dans- en toneelvoorstellingen, zegt Gerrit Smit van de dorpsraad. Het is verder de hoop dat de nieuwe koepel een rol kan spelen tijdens muziekevenement Pura Vida.