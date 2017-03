Groningen heeft de leukste winkelstraat van Nederland

De leukste winkelstraat van Nederland ligt in Groningen. De winkelzone Zwanestraat/Kromme Elleboog in Stad won de verkiezing.

De straat versloeg in de NL Street Awards de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden met honderden stemmen verschil.In de categorie 'Leukste winkel van Nederland' ging de winst net aan een Groningse neus voorbij. De Kaaskop eindigde als tweede achter De Friese Streekwinkel Priuw.Een schrale troost: de winkel zit wél in Zwanestraat, de leukste winkelstraat van Nederland dus. Dit geldt ook voor twee andere Groningse winkels in de top-10: Diezijner en Artishock/Part of Art.