Natuurgebied van 1800 voetbalvelden is klaar na dertig jaar

Er is dertig jaar aan gewerkt en het heeft 10,5 miljoen euro gekost, maar als je nu van de stad Groningen richting Haren fietst beland je in een 1200 hectare groot natuurgebied.

Het laatste onderdeel van het project, de inrichting van het natuurgebied Westerlanden-Besloten Venen, wordt vrijdag officieel afgerond.De afgelopen drie decennia is miljoenen geïnvesteerd om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. Door grond te ruilen en te kopen was het mogelijk om natuurgebieden in te richten bij onder andere Oosterhaar, in de Onner- en Oostpolder enWesterlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa gebied. Projectleider Bart-Jan Prak: 'Er is een mooie overgang gekomen van nat naar droog en dat betekent meer variatie in planten en dieren'.Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie is trots op het project. 'Je kunt nu in de stad werken en cultuur snuiven, maar een paar kilometer verderop hoor je de vogels fluiten.'Als symbool voor dit dertig jaar durende project wordt vrijdag een bank onthuld in het natuurgebied.