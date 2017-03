Groninger Belang: 'Formeer het kabinet in onze provincie'

(Foto: RTV Noord)

Wordt het nieuwe kabinet in Groningen geformeerd? Als het aan Groninger Belang ligt wel. Om dit voor elkaar te krijgen, nodigt de partij de toekomstige formateurs per brief uit.

'We kunnen ons voorstellen dat u gaat vergaderen in Hotel Spoorzicht in Loppersum of bijvoorbeeld Walsemaweer in Kantens', staat te lezen in de door fractievoorzitter Bram Schmaal ondertekende brief.



Vanwaar deze uitnodiging?

Groninger Belang hoopt onder andere dat de gaswinning in onze provincie hierdoor 'stevig aandachtspunt' is in de onderhandeling.

