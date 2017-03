Geen treinen op twee trajecten door werkzaamheden in weekend

(Foto: Carl Hoekstra/ RTV Noord) (Foto: Carl Hoekstra/ RTV Noord)

ProRail werkt komend weekend aan het spoor tussen Groningen en Hoogeveen en op het traject Groningen-Veendam/Leer. Hierdoor rijden geen treinen op beide trajecten.

De gevolgen op een rij:

• Tussen Groningen en Hoogeveen kunt u reizen met NS-bussen

• Er rijden pendelbussen in ca. 10 minuten vanaf station Haren naar de busvertrekplaats in het OV-Transferium aan de A28. Deze pendelbussen staan niet in de reisplanner, dus ga eerder van huis

• Tussen Groningen en Veendam/Leer kan gereisd worden met Arriva-bussen

• De bussen van NS en Arriva stoppen niet bij Groningen Europapark; van/naar Groningen Europapark kunt u via station Groningen reizen met Q-link 5 van Qbuzz

• Tussen Hoogeveen, knooppunt Gieten, Veendam en Winschoten kunt u reizen met Qbuzz lijn 310, een extra lijn dit weekend

• Let op: In Q-link 5 en lijn 310 checkt u in en uit, omdat dit geen NS/Arriva-lijnen zijn

• Tussen Groningen – Assen M.L. Kingweg – Kloosterveen rijdt Qliner 309 dit weekend de hele dag

• De extra reistijd is 15 tot 30 minuten



Busvertrekplaatsen

Assen: busstation

Haren: OV-Transferium A28 (pendelbus station Haren-OV-Transferium)

Hoogeveen en Groningen: volg bewegwijzering voorzijde station

Martenshoek: rotonde Meint Veningastraat / Gorechtlaan

Overige stations: voorzijde station



Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruik maken van een NS of Arriva-bus hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. In- en uitchecken kan op het betreffende treinstation, ook als de reis begint of eindigt met een treinvervangende bus.

Door: RTV Noord Correctie melden